МИД России направит Германии материалы о массовых захоронениях в Донбассе

МИД России после заявлений канцлера Германии Олафа Шольца о геноциде в Донбассе в ближайшее время направит ФРГ материалы о массовых захоронениях в регионе. Об этом сообщила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

«Обращаюсь к коллегам в МИД ФРГ. В связи с заявлениями канцлера Шольца о «смехотворности утверждений о геноциде в Донбассе» в ближайшее время мы направим вам материалы о массовых захоронениях в этом регионе...» — написала Захарова в Telegram.

Она уточнила, что «российская сторона не может публиковать эти материалы, так как любая платформа их заблокирует как «недопустимый контент».

Захарова предложила коллегам из ФРГ «изучить данные, которые есть в публичном пространстве, пока по дипломатическим каналам готовится в их адрес депеша».

Ранее российский президент Владимир Путин заявил, что, по оценкам российской стороны, происходящее сейчас в Донбассе — это геноцид.

Шольц в ходе выступления на Мюнхенской конференции по безопасности назвал нелепыми заявления о геноциде населения в Донбассе.

Ведущий научный сотрудник Российского института стратегических исследований Олег Неменский в беседе с RT прокомментировал заявление канцлера ФРГ.