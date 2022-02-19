МИД России направит Германии материалы о массовых захоронениях в Донбассе

Короткая ссылка
МИД России после заявлений канцлера Германии Олафа Шольца о геноциде в Донбассе в ближайшее время направит ФРГ материалы о массовых захоронениях в регионе. Об этом сообщила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.
МИД России направит Германии материалы о массовых захоронениях в Донбассе
  • © Пресс-служба МИД РФ
  • РИА Новости

«Обращаюсь к коллегам в МИД ФРГ. В связи с заявлениями канцлера Шольца о «смехотворности утверждений о геноциде в Донбассе» в ближайшее время мы направим вам материалы о массовых захоронениях в этом регионе...» — написала Захарова в Telegram.

Она уточнила, что «российская сторона не может публиковать эти материалы, так как любая платформа их заблокирует как «недопустимый контент».

Захарова предложила коллегам из ФРГ «изучить данные, которые есть в публичном пространстве, пока по дипломатическим каналам готовится в их адрес депеша».

Ранее российский президент Владимир Путин заявил, что, по оценкам российской стороны, происходящее сейчас в Донбассе — это геноцид.

Шольц в ходе выступления на Мюнхенской конференции по безопасности назвал нелепыми заявления о геноциде населения в Донбассе.

Ведущий научный сотрудник Российского института стратегических исследований Олег Неменский в беседе с RT прокомментировал заявление канцлера ФРГ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить