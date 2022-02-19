Канцлер ФРГ Шольц назвал нелепыми заявления о геноциде в Донбассе

Канцлер ФРГ Олаф Шольц в ходе выступления на Мюнхенской конференции по безопасности назвал нелепыми заявления о геноциде населения в Донбассе.

«Он (президент России Владимир Путин. — RT) переходит к аргументу, что в Донбассе происходит что-то вроде геноцида, что реально нелепо, скажем это прямо», — приводит его слова РИА Новости.

Ранее Путин заявил, что, по оценкам российской стороны, происходящее сейчас в Донбассе — это геноцид.

В свою очередь, официальный представитель Госдепа Нед Прайс выразил мнение, что заявления о геноциде в Донбассе лишены каких-либо оснований.

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что заявления официальных лиц США, подвергающих сомнению факт геноцида в Донбассе, являются проявлением цинизма и двойных стандартов.