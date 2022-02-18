Посол России Антонов назвал цинизмом сомнения США по вопросу геноцида в Донбассе

Заявления официальных лиц США, подвергающих сомнению факт геноцида в Донбассе, являются проявлением цинизма и двойных стандартов. Об этом заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.

«Здесь прослеживаются не просто двойные стандарты со стороны США, а совсем примитивный и грубый цинизм. Получается, что красивые лозунги Вашингтона о высшей ценности прав человека не стоят ломаного гроша. Главной геополитической целью США является оттеснение России как можно дальше на восток. А раз так — надо проводить линию на выдавливание русскоязычного населения из нынешних мест его проживания», — заявил Антонов, его слова приводятся на странице посольства в Facebook.

По его словам, подобные заявления американской стороны вызывают возмущение и негодование.

«Американцы предпочитают не только игнорировать попытки насильственной ассимиляции русских на Украине, но и всячески этому потворствуют политической и военной поддержкой», — заключил Антонов.

Ранее российский президент Владимир Путин заявил, что, по оценкам России, происходящее в настоящее время в Донбассе — это геноцид.

Как отмечали в СК, ведомство с 2014 года по настоящее время возбудило 467 уголовных дел о событиях на территории Украины и Донбасса.

В свою очередь, официальный представитель Госдепа Нед Прайс выразил мнение, что заявления о геноциде в Донбассе лишены каких-либо оснований.