Британия создаст центр по разоблачению российской «дезинформации»

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Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс заявила о создании информационного центра, целью которого будет борьба с российской «дезинформацией».

По её словам, с начала месяца было якобы выявлено 40 случаев распространения Россией ложной информации.

Она отметила, что создаёт правительственный информационный центр «для борьбы с пропагандой».

«За последнюю неделю количество дезинформационной активности удвоилось, так что мы знаем, что Россия готовится», — сказала Трасс в интервью газете Mail on Sunday.

Глава британского МИД назвала ложными сообщения об отводе российских войск.

Ранее российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что последние заявления со стороны США о якобы «неминуемом вторжении» России на Украину являются новым витком дезинформационной кампании против России.

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