Премьер Британии Джонсон и канцлер ФРГ Шольц обсудили ситуацию вокруг Украины

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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и канцлер Германии Олаф Шольц договорились удвоить усилия по дипломатическому урегулированию ситуации вокруг Украины. Об этом сообщили в пресс-службе британского премьера.

«Премьер-министр заявил, что мы в настоящий момент находимся в самой опасной фазе кризиса с вероятностью «вторжения» России в любой момент», — говорится в сообщении.

Как отметается, Джонсон и Шольц «настроены решительно на удвоение усилий, чтобы достичь политического урегулирования и избежать ненужного кровопролития».

Ранее американский президент Джо Байден ответил на вопрос, считает ли он, что президент России Владимир Путин принял решение о «вторжении» на Украину.

Российский президент заявил, что не обращал внимания на вбросы в СМИ о «вторжении» России на Украину.

В Кремле заявили, что ряд западных стран и организаций, в том числе НАТО, в последнее время проявляют в адрес России неприкрытую информационную агрессию.

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