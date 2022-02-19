Премьер Британии Джонсон и канцлер ФРГ Шольц обсудили ситуацию вокруг Украины
«Премьер-министр заявил, что мы в настоящий момент находимся в самой опасной фазе кризиса с вероятностью «вторжения» России в любой момент», — говорится в сообщении.
Как отметается, Джонсон и Шольц «настроены решительно на удвоение усилий, чтобы достичь политического урегулирования и избежать ненужного кровопролития».
Ранее американский президент Джо Байден ответил на вопрос, считает ли он, что президент России Владимир Путин принял решение о «вторжении» на Украину.
Российский президент заявил, что не обращал внимания на вбросы в СМИ о «вторжении» России на Украину.
В Кремле заявили, что ряд западных стран и организаций, в том числе НАТО, в последнее время проявляют в адрес России неприкрытую информационную агрессию.