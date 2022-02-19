Президент Украины Зеленский предложил Путину встретиться

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе выступления в Мюнхене заявил, что не знает, чего хочет российский лидер Владимир Путин, поэтому предлагает встретиться.

«Я не знаю, чего хочет президент России, поэтому предлагаю встретиться», — цитирует РИА Новости Зеленского.

Ранее постпред Украины при ООН Сергей Кислица заявил, что Киев всегда готов к переговорам с Москвой и Владимир Зеленский хотел бы поговорить с Путиным.

Кроме того, украинский президент заявил, что его встреча с российским лидером Владимиром Путиным способна разблокировать отношения между двумя странами.

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак подтвердил готовность Зеленского к переговорам с Путиным.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал возможность встречи Зеленского и Путина.