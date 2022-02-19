Президент Украины Зеленский предложил Путину встретиться

Короткая ссылка
Президент Украины Владимир Зеленский в ходе выступления в Мюнхене заявил, что не знает, чего хочет российский лидер Владимир Путин, поэтому предлагает встретиться.
Президент Украины Зеленский предложил Путину встретиться
  • ©Ronald Wittek - Pool/Getty Images

«Я не знаю, чего хочет президент России, поэтому предлагаю встретиться», — цитирует РИА Новости Зеленского.

Ранее постпред Украины при ООН Сергей Кислица заявил, что Киев всегда готов к переговорам с Москвой и Владимир Зеленский хотел бы поговорить с Путиным.

Кроме того, украинский президент заявил, что его встреча с российским лидером Владимиром Путиным способна разблокировать отношения между двумя странами.

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак подтвердил готовность Зеленского к переговорам с Путиным.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал возможность встречи Зеленского и Путина.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить