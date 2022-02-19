Президент Украины Зеленский предложил Путину встретиться
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«Я не знаю, чего хочет президент России, поэтому предлагаю встретиться», — цитирует РИА Новости Зеленского.
Ранее постпред Украины при ООН Сергей Кислица заявил, что Киев всегда готов к переговорам с Москвой и Владимир Зеленский хотел бы поговорить с Путиным.
Кроме того, украинский президент заявил, что его встреча с российским лидером Владимиром Путиным способна разблокировать отношения между двумя странами.
Глава офиса президента Украины Андрей Ермак подтвердил готовность Зеленского к переговорам с Путиным.
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал возможность встречи Зеленского и Путина.