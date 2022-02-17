Постпред Украины при ООН Кислица заявил о желании Зеленского поговорить с Путиным
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«Мы всегда готовы проводить переговоры. Наш президент всегда настаивал, что он хотел бы сесть с Путиным и переговорить с ним», — цитирует РИА Новости Кислицу.
По его словам, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба также хотел бы провести переговоры со своим российским коллегой Сергеем Лавровым.
Кислица подчеркнул, что «украинцы всегда готовы к предметным переговорам с Россией».
Ранее Владимир Зеленский заявил, что его встреча с российским лидером Владимиром Путиным способна разблокировать отношения между двумя странами.
Глава офиса президента Украины Андрей Ермак подтвердил готовность Зеленского к переговорам с Путиным.
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал возможность встречи Зеленского и Путина.