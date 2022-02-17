Постпред Украины при ООН Кислица заявил о желании Зеленского поговорить с Путиным

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Киев всегда готов к переговорам с Москвой, украинский президент Владимир Зеленский хотел бы поговорить с лидером России Владимиром Путиным. Об этом заявил постпред Украины при ООН Сергей Кислица.
Постпред Украины при ООН Кислица заявил о желании Зеленского поговорить с Путиным
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«Мы всегда готовы проводить переговоры. Наш президент всегда настаивал, что он хотел бы сесть с Путиным и переговорить с ним», — цитирует РИА Новости Кислицу.

По его словам, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба также хотел бы провести переговоры со своим российским коллегой Сергеем Лавровым. 

Кислица подчеркнул, что «украинцы всегда готовы к предметным переговорам с Россией».

Ранее Владимир Зеленский заявил, что его встреча с российским лидером Владимиром Путиным способна разблокировать отношения между двумя странами.

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак подтвердил готовность Зеленского к переговорам с Путиным.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал возможность встречи Зеленского и Путина.

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