Зеленский: встреча с Путиным разблокирует отношения Украины и России

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его встреча с российским лидером Владимиром Путиным способна разблокировать отношения между двумя странами.

«Встреча с Путиным точно разблокирует отношения между Украиной и Россией, потому что президентам на этой встрече нужно найти выход. Сама по себе встреча — это сигнал о том, чего стороны хотят», — цитирует РИА Новости Зеленского.

По его словам, лидеры стран «встретятся, скажут то, что считают нужным, услышат друг друга и поймут, есть ли смысл через полгода встречаться и продолжать разговор».

«Президенты могут выйти со встречи и сказать: «В ближайшие пять-десять лет ничего не получится, такая вот ситуация, не при нас, при других поколениях, а пока пытаемся закопать топор войны, чтобы наши государства развивались на разных планетах, хоть и живём на одной Земле», — добавил Зеленский.

Он подчеркнул, что «это для Украины тоже хороший результат, потому что хуже всего жить в неопределённости».

Ранее глава офиса президента Украины Андрей Ермак подтвердил готовность Зеленского к переговорам с Путиным.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал возможность встречи Зеленского и Путина.