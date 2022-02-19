Глава МИД ФРГ: санкции Запада против России последуют не только при прямом «вторжении»

Подготовленные Западом антироссийские санкции будут применены не только в случае прямого «вторжения» на Украину. Об этом заявила глава МИД Германии Анналена Бербок.

«Нарушение целостности и суверенитета Украины будет нарушением целостности и суверенитета Украины — нельзя говорить, что одна часть Украины более украинская, нежели другая», — цитирует РИА Новости Бербок.

По её словам, западные страны «чётко давали понять в последние дни, что подготовили пакет санкций» против России.

Глава МИД ФРГ подчеркнула, что «спусковым крючком для этих санкций будет не только вход российских войск на Украину».

Как отмечается, западные страны готовятся к разным сценариям.

Ранее глава МИД Великобритании Лиз Трасс в интервью Die Welt заявила, что Лондон уже согласовал с партнёрами по Евросоюзу и G7 санкции в отношении России в случае «вторжения» на Украину.

В свою очередь, официальный представитель российского МИД Мария Захарова отметила искусственность обоснования для нового режима санкций Великобритании в отношении России.