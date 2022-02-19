В МИД России назвали неприемлемыми слова канцлера ФРГ Шольца о геноциде в Донбассе

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Слова канцлера Германии Олафа Шольца об отрицании геноцида в Донбассе неприемлемы. Об этом заявили в пресс-службе МИД России.
В МИД России назвали неприемлемыми слова канцлера ФРГ Шольца о геноциде в Донбассе
  • РИА Новости

Ранее Шольц в ходе выступления на Мюнхенской конференции по безопасности назвал нелепыми заявления о геноциде населения в Донбассе.

В российском внешнеполитическом ведомстве заявили, что «не немецким руководителям смеяться над вопросами геноцида».

«Это неприемлемо, учитывая исторический опыт Германии в вопросах массовых расправ над людьми и распространения человеконенавистнической идеологии», — приводит РИА Новости сообщение МИД.

Ранее Путин заявил, что, по оценкам российской стороны, происходящее сейчас в Донбассе — это геноцид.

В свою очередь, официальный представитель Госдепа Нед Прайс выразил мнение, что заявления о геноциде в Донбассе лишены каких-либо оснований.

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что заявления официальных лиц США, подвергающих сомнению факт геноцида в Донбассе, являются проявлением цинизма и двойных стандартов.

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