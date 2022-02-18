Глава МИД ФРГ Бербок прокомментировала начало эвакуации населения ЛНР и ДНР в Россию
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«То, что я слышала: никто не хочет заходить в автобусы, потому что никто не хочет эвакуироваться», — приводит РИА Новости её заявление, сделанное на Мюнхенской конференции по безопасности.
Она отметила важность проверки поступающей из Донбасса информации и роль наблюдателей ОБСЕ в этом.
«Такого рода новости мы тоже должны распространять, потому что важно отличать фейк ньюз, дезинформацию, которые ведут к эскалации», — заявила Бербок.
Глава ДНР Денис Пушилин в обращении к жителям ДНР заявил, что в связи с опасной ситуацией в Донбассе с 18 февраля организован выезд населения в Россию.
Глава ЛНР Леонид Пасечник призвал мирное население республики в кратчайшие сроки выехать в Россию на фоне обострения ситуации в Донбассе.
До этого Министерство образования самопровозглашённой Луганской народной республики объявило об эвакуации всех детских домов и школ-интернатов в Россию.