Глава МИД ФРГ Бербок прокомментировала начало эвакуации населения ЛНР и ДНР в Россию

Глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что слышала сообщения о том, что население самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик якобы отказывается садиться в автобусы и эвакуироваться в Россию.

«То, что я слышала: никто не хочет заходить в автобусы, потому что никто не хочет эвакуироваться», — приводит РИА Новости её заявление, сделанное на Мюнхенской конференции по безопасности.

Она отметила важность проверки поступающей из Донбасса информации и роль наблюдателей ОБСЕ в этом.

«Такого рода новости мы тоже должны распространять, потому что важно отличать фейк ньюз, дезинформацию, которые ведут к эскалации», — заявила Бербок.

Глава ДНР Денис Пушилин в обращении к жителям ДНР заявил, что в связи с опасной ситуацией в Донбассе с 18 февраля организован выезд населения в Россию.

Глава ЛНР Леонид Пасечник призвал мирное население республики в кратчайшие сроки выехать в Россию на фоне обострения ситуации в Донбассе.

До этого Министерство образования самопровозглашённой Луганской народной республики объявило об эвакуации всех детских домов и школ-интернатов в Россию.