В ЕС пригрозили Белоруссии санкциями в случае участия в «нападении» на Украину
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«Мы рассматриваем введение санкций против Белоруссии, если она примет участие в нападении на Украину», — приводит ТАСС его слова.
2 декабря ЕС ввёл в действие пятый пакет санкций в отношении Белоруссии. В него включены 17 физлиц и 11 организаций.
Госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что санкции США и Евросоюза в отношении властей Белоруссии сохранятся до тех пор, пока не будут прекращены «беспрестанные репрессии» в отношении белорусского народа.
Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко сообщил, что Минск будет готов к ответным мерам, если санкционная конфронтация со стороны Запада не прекратится.