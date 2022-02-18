В ЕС пригрозили Белоруссии санкциями в случае участия в «нападении» на Украину

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Евросоюз рассматривает возможность введения ограничений в отношении Белоруссии, в случае участия страны в «нападении на Украину». Об этом заявил представитель ЕС в преддверии заседания глав МИД 27 стран сообщества 21 февраля.
В ЕС пригрозили Белоруссии санкциями в случае участия в «нападении» на Украину
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«Мы рассматриваем введение санкций против Белоруссии, если она примет участие в нападении на Украину», — приводит ТАСС его слова.

2 декабря ЕС ввёл в действие пятый пакет санкций в отношении Белоруссии. В него включены 17 физлиц и 11 организаций.

Госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что санкции США и Евросоюза в отношении властей Белоруссии сохранятся до тех пор, пока не будут прекращены «беспрестанные репрессии» в отношении белорусского народа.

Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко сообщил, что Минск будет готов к ответным мерам, если санкционная конфронтация со стороны Запада не прекратится.

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