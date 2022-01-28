Блинкен заявил, что санкции против властей Белоруссии сохранятся до прекращения репрессий

Госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что санкции США и Евросоюза против властей Белоруссии сохранятся до тех пор, пока не будут прекращены «беспрестанные репрессии» в отношении белорусского народа.

«С августа 2020 года США в координации с союзниками и партнёрами ввели пять блоков санкций в отношении официальных лиц и сторонников жестокого режима (президента Белоруссии Александра) Лукашенко. Эти санкции сохранятся, пока власти не прекратят беспрестанные репрессии в отношении белорусского народа, в том числе освободив без всяких условий всех политических заключённых», — говорится в заявлении Блинкена на сайте Госдепа.

По его словам, в настоящее время в Белоруссии находятся более тысячи политических заключённых.

Речь идёт о «белорусах из всех слоев общества, которые были задержаны и посажены в тюрьму лишь потому, что мирно реализовывали свои права на свободу слова и собраний в ответ на сфальсифицированные выборы и злоупотребления режима Лукашенко», пояснил Блинкен.

2 декабря ЕС ввёл в действие пятый пакет санкций в отношении Белоруссии.

В него включены 17 физлиц и 11 организаций.

В МИД России назвали целью санкционной политики Запада провокацию новой волны антиправительственных выступлений в Белоруссии.