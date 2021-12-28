Премьер Белоруссии заявил о готовности ответить на санкции Запада

Минск будет готов к ответным мерам, если санкционная конфронтация со стороны Запада не прекратится. Об этом заявил премьер-министр Белоруссии Роман Головченко.

«Надеемся, что здравый смысл восторжествует и эта санкционная конфронтация прекратится», — цитирует РИА Новости Головченко.

По его словам, если Запад продолжит вводить санкции, то Минск будет «дальше защищать свои экономические интересы».

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в условиях санкционной западной политики белорусским предприятиям нужно активнее работать и искать пути преодоления трудностей, а не пенять на санкции.

Белорусский лидер отметил, что Минск готовит дополнительные меры в ответ на санкции Запада.