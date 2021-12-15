Лукашенко призвал белорусские предприятия «шевелиться» в условиях санкций

В условиях санкционной западной политики белорусским предприятиям нужно активнее работать и искать пути преодоления трудностей, а не пенять на санкции, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

«Тот, кто с этим работает (попавшие под санкции предприятия. — RT), спокойно нашли пути и работают. Да, будут нюансы, будут и проблемы. Но надо шевелиться. Мы должны выстоять», — цитирует главу республики БЕЛТА.

Он призвал не просто искать пути выживания, но и пути движения вперёд в сложившейся экономической ситуации. Лукашенко подчеркнул, что ждёт от всех отдачи, и не примет оправданий.

«Это мое жёсткое требование к вам», — заключил президент.

2 декабря ЕС ввёл в действие пятый пакет санкций в отношении Белоруссии.

В него включены 17 физлиц и 11 организаций.

Госсекретарь Союзного государства России и Белоруссии Дмитрий Мезенцев заявил, что введение санкций в отношении Белоруссии не несёт выгод Европейскому союзу.