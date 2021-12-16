Лукашенко заявил о подготовке дополнительных мер в ответ на санкции Запада

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск готовит дополнительные меры в ответ на санкции Запада.

«Что касается ответных мер, которые уже приняты и ещё будут выработаны: это не активная позиция нашего народа, у нас в крови нет духа войны, и, кстати, не мы её начинали», — приводит БЕЛТА его слова.

Лукашенко добавил, что Минск готов к конструктивному диалогу на равноправной основе без условий и ультиматумов.

Ранее президент Белоруссии заявил, что в условиях санкционной западной политики белорусским предприятиям нужно активнее работать и искать пути преодоления трудностей, а не пенять на санкции.