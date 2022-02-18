WP: американская разведка считает заявления об отводе российских войск «уловкой»

Короткая ссылка
Разведка США считает информацию об отводе российских войск после учений «уловкой». Об этом информирует газета The Washington Post со ссылкой на американского чиновника.

«Вашингтон получил достоверную информацию о том, что заявления России (об отводе войск. — RT) могут быть частью кампании дезинформации, призванной ввести в заблуждение», — приводит слова собеседника газета.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский заявил, что на Украине пока не увидели отвода российских войск.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал призывы со стороны стран Запада проверить отвод российских сил после учений «отсутствием воспитания».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить