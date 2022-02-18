WP: американская разведка считает заявления об отводе российских войск «уловкой»

Разведка США считает информацию об отводе российских войск после учений «уловкой». Об этом информирует газета The Washington Post со ссылкой на американского чиновника.

«Вашингтон получил достоверную информацию о том, что заявления России (об отводе войск. — RT) могут быть частью кампании дезинформации, призванной ввести в заблуждение», — приводит слова собеседника газета.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский заявил, что на Украине пока не увидели отвода российских войск.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал призывы со стороны стран Запада проверить отвод российских сил после учений «отсутствием воспитания».