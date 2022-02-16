Зеленский заявил, что пока не видит отвода российских войск

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На Украине пока не увидели отвода российских войск, заявил украинский президент Владимир Зеленский.
Зеленский заявил, что пока не видит отвода российских войск
  • РИА Новости

«Честно говоря, мы реагируем на существующую реальность и пока не видим никакого отвода войск. Мы только что услышали об этом», — сказал украинский лидер.

Об этом, как сообщает РИА Новости, он заявил BBC.

По словам Зеленского, когда войска «действительно отведут, это увидят все», а не только разведка и военные.

«Пока это просто заявления», — добавил он.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее назвал призывы со стороны стран Запада проверить отвод российских войск после учений «отсутствием воспитания».

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Россия проводила и будет проводить учения на своей территории, отметив, что это право не подлежит обсуждению.

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