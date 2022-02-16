Глава МИД Лавров назвал отсутствием воспитания призывы Запада «проверить» отвод ВС России

Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал призывы со стороны стран Запада проверить отвод российских войск после учений «отсутствием воспитания».

«Чтобы мы ни делали на своей территории, Запад считает себя вправе втолковывать нам, как мы должны себя вести, это элементарное отсутствие воспитания», — сказал Лавров на пресс-конференции с главой МИД Бразилии Карлосом Франсом.

По его словам, это проявляется в том числе в последних призывах проверить заявление России об окончании учений при помощи спутников и разведывательных служб.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Россия проводила и будет проводить учения на своей территории, отметив, что это право не подлежит обсуждению.