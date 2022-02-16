Глава МИД Лавров назвал отсутствием воспитания призывы Запада «проверить» отвод ВС России
- РИА Новости
«Чтобы мы ни делали на своей территории, Запад считает себя вправе втолковывать нам, как мы должны себя вести, это элементарное отсутствие воспитания», — сказал Лавров на пресс-конференции с главой МИД Бразилии Карлосом Франсом.
По его словам, это проявляется в том числе в последних призывах проверить заявление России об окончании учений при помощи спутников и разведывательных служб.
Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Россия проводила и будет проводить учения на своей территории, отметив, что это право не подлежит обсуждению.