Полиция Оттавы задержала одного из организаторов протестов против COVID-ограничений

Полицейские Оттавы задержали одного из организаторов протест против коронавирусных ограничений в Канаде Тамару Лич.

Gettyimages.ru

© Anadolu Agency

Об этом сообщает телеканал CBC. Лич находится в полицейском участке. Ранее был задержан другой организатор протестов в Канаде Крис Барбер. На фоне непрекращающихся протестов против антикоронавирусных ограничений в Онтарио премьер-министр канадской провинции Даг Форд объявил о введении режима чрезвычайного положения в регионе. Власти Канады начали замораживать счета протестующих против антикоронавирусных ограничений.