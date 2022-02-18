Полиция Оттавы задержала одного из организаторов протестов против COVID-ограничений
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Об этом сообщает телеканал CBC.
Лич находится в полицейском участке.
Ранее был задержан другой организатор протестов в Канаде Крис Барбер.
На фоне непрекращающихся протестов против антикоронавирусных ограничений в Онтарио премьер-министр канадской провинции Даг Форд объявил о введении режима чрезвычайного положения в регионе.
Власти Канады начали замораживать счета протестующих против антикоронавирусных ограничений.