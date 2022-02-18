Премьер Канады Трюдо обсудит с Байденом и европейскими политиками ситуацию вокруг Украины

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Премьер-министр Канады Джастин Трюдо 18 февраля проведёт переговоры с американским лидером Джо Байденом и рядом европейских политиков для обсуждения ситуации вокруг Украины.

«Премьер-министр примет участие во встрече, организованной президентом США Джо Байденом с лидерами Франции, Германии, Италии, Польши, Румынии и Великобритании, Европейского Союза и НАТО, чтобы обсудить Украину», — говорится в сообщении на сайте главы правительства Канады.

Ранее Трюдо заявил, что власти Канады приняли решение предоставить Украине летальное вооружение на сумму около $6,1 млн.

Позднее стало известно, что Канада предоставит Украине винтовки, пулемёты, пистолеты и 1,5 млн патронов

Государства-партнёры уже предоставили Киеву военную помощь на сумму около $1,5 млрд, уточнил украинский премьер Денис Шмыгаль.

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