Блинкен поблагодарил главу МИД Польши Рау за помощь покидающим Украину американцам
«Госсекретарь поблагодарил министра иностранных дел за помощь с американскими гражданами, которые покидают Украину», — говорится в сообщении на сайте Госдепа.
Ранее Госдепартамент США призвал американских дипломатов, не занимающих критически важные должности, покинуть территорию Украины.
Также в ведомстве заявили, что посольство США на Украине временно будет переведено из Киева во Львов.
Представитель Госдепа Нед Прайс отметил, что посольство США на Украине вернётся из Львова обратно в столицу, как только там станет безопасно.