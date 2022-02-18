Блинкен поблагодарил главу МИД Польши Рау за помощь покидающим Украину американцам

Госсекретарь США Энтони Блинкен поблагодарил главу МИД Польши Збигнева Рау за помощь покидающим Украину американцам.

«Госсекретарь поблагодарил министра иностранных дел за помощь с американскими гражданами, которые покидают Украину», — говорится в сообщении на сайте Госдепа.

Ранее Госдепартамент США призвал американских дипломатов, не занимающих критически важные должности, покинуть территорию Украины.

Также в ведомстве заявили, что посольство США на Украине временно будет переведено из Киева во Львов.

Представитель Госдепа Нед Прайс отметил, что посольство США на Украине вернётся из Львова обратно в столицу, как только там станет безопасно.