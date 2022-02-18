Блинкен поблагодарил главу МИД Польши Рау за помощь покидающим Украину американцам

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Госсекретарь США Энтони Блинкен поблагодарил главу МИД Польши Збигнева Рау за помощь покидающим Украину американцам.

«Госсекретарь поблагодарил министра иностранных дел за помощь с американскими гражданами, которые покидают Украину», — говорится в сообщении на сайте Госдепа.

Ранее Госдепартамент США призвал американских дипломатов, не занимающих критически важные должности, покинуть территорию Украины.

Также в ведомстве заявили, что посольство США на Украине временно будет переведено из Киева во Львов.

Представитель Госдепа Нед Прайс отметил, что посольство США на Украине вернётся из Львова обратно в столицу, как только там станет безопасно.

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