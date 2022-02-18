Замглавы МИД Вершинин отреагировал на слова постпреда Украины о членстве России в СБ ООН

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Замглавы МИД России Сергей Вершинин прокомментировал заявление постпреда Украины Сергея Кислицы, высказавшегося против постоянного членства России в Совете Безопасности ООН.
Замглавы МИД Вершинин отреагировал на слова постпреда Украины о членстве России в СБ ООН
  • AP
  • © Richard Drew

«Не в первый раз представители разных стран, в том числе Украины, пытаются самоутвердиться за счёт спекуляций на тему законности пребывания России в Совете Безопасности. Расчёт понятен — он на неискушенную, далёкую от знания международного права аудиторию», — приводит РИА Новости слова Вершинина в ходе заседания СБ ООН.

Он напомнил, что Россия является государством-наследников СССР.

«Речь, по сути дела, идёт лишь об изменении названия государства. А Украина как раз стала государством-преемницей, то есть, является новым государственным образованием», — заключил Вершинин.

Ранее постоянный представитель Украины при ООН заявил, что после ликвидации СССР в 1991 году Россия не прошла процедуру вступления в ООН, предусмотренную её уставом, и объявила себя членом ООН и Совбеза.

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова напомнила, что Россия является наследницей Советского Союза. 

Также Захарова на брифинге привела три документа, в том числе зачитала решение совета глав государств СНГ от 21 декабря 1991 года, в котором говорится, что «страны содружества поддерживают Россию в том, чтобы она продолжила членство СССР в ООН, включая постоянное членство в Совете Безопасности и других международных организациях».

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