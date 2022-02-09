Постпред Украины Кислица высказался против постоянного членства России в Совбезе ООН
- AP
Он заявил, что после ликвидации СССР в 1991 году Россия не прошла процедуру вступления в ООН, предусмотренную уставом, и объявила себя членом ООН и Совбеза.
По его словам, в уставе ООН прописано, что постоянным членами Совбеза являются «Китай, Франция, Советский Союз, Великобритания и США».
«Повторюсь: действующий устав говорит, что Советский союз по-прежнему существует, а о России и не упоминает. Однако уже 30 лет в зале сидят какие-то люди, поставившие перед собой табличку «Россия», и выдают себя за члена Совбеза ООН!» — утверждает Кислица.
По его мнению, «нужно менять устав, чтобы исправить этот бардак».
Также он заявил, что у него нет планов и поручений Киева по началу юридического обжалования членства России в ООН.
Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя назвал провокацией заседание Совета Безопасности ООН по ситуации вокруг Украины.