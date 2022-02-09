Постпред Украины Кислица высказался против постоянного членства России в Совбезе ООН

Постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица в интервью «Европейской правде» выступил против постоянного членства России в Совете Безопасности всемирной организации.

Он заявил, что после ликвидации СССР в 1991 году Россия не прошла процедуру вступления в ООН, предусмотренную уставом, и объявила себя членом ООН и Совбеза.

По его словам, в уставе ООН прописано, что постоянным членами Совбеза являются «Китай, Франция, Советский Союз, Великобритания и США».

«Повторюсь: действующий устав говорит, что Советский союз по-прежнему существует, а о России и не упоминает. Однако уже 30 лет в зале сидят какие-то люди, поставившие перед собой табличку «Россия», и выдают себя за члена Совбеза ООН!» — утверждает Кислица.

По его мнению, «нужно менять устав, чтобы исправить этот бардак».

Также он заявил, что у него нет планов и поручений Киева по началу юридического обжалования членства России в ООН.

Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя назвал провокацией заседание Совета Безопасности ООН по ситуации вокруг Украины.