Захарова отреагировала на заявление постпреда Украины о членстве России в СБ ООН

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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова в ходе брифинга отреагировала на заявление постпреда Украины Сергея Кислицы, высказавшегося против постоянного членства России в Совете Безопасности ООН.

Она напомнила, что Россия является наследницей Советского Союза, отметив, что «на эту тему много документов есть».

Захарова прокомментировала утверждения украинского постпреда, что он не видел голосования за то, чтобы Россия была в ООН и Совбезе организации. Представитель МИД России привела три документа. 

В том числе она зачитала решение совета глав государств СНГ от 21 декабря 1991 года, в котором говорится, что «страны содружества поддерживают Россию в том, чтобы она продолжила членство СССР в ООН, включая постоянное членство в Совете Безопасности и других международных организациях».

«Подпись под этим документом стоит следующая: «За Украину — Л. Кравчук». Я думаю, что эта фигура постпреду Украины знакома. Как и знакомо отношение украинских официальных лиц к неисполнению своих обязательств», — заявила Захарова.

Также она отметила, что либо сегодня, либо завтра МИД опубликует дополнительный материал о правовых основаниях нахождения России в ООН и Совбезе всемирной организации.

«Мы сделаем все ссылки на все соответствующие документы, чтобы ни один постпред Украины более не сумел таким образом врать», — пообещала Захарова.

Ранее постоянный представитель Украины при ООН заявил, что после ликвидации СССР в 1991 году Россия не прошла процедуру вступления в ООН, предусмотренную её уставом, и объявила себя членом ООН и Совбеза.

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