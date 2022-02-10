В ООН отреагировали на слова постпреда Украины о членстве России в Совбезе организации
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Об этом Дюжаррик сказал в ходе брифинга.
«Всем отчётливо видно, кто заседает в Совете Безопасности. Это факт», — цитирует его РИА Новости.
Он уточнил, что данные вопросы относятся к ведению стран — членов ООН.
«Но мы не собираемся в них вмешиваться», — заявил представитель Генсека ООН.
Ранее постоянный представитель Украины при ООН заявил, что после ликвидации СССР в 1991 году Россия не прошла процедуру вступления в ООН, предусмотренную её уставом, и объявила себя членом ООН и Совбеза.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова напомнила, что Россия является наследницей Советского Союза.
Также Захарова на брифинге привела три документа, в том числе зачитала решение совета глав государств СНГ от 21 декабря 1991 года, в котором говорится, что «страны содружества поддерживают Россию в том, чтобы она продолжила членство СССР в ООН, включая постоянное членство в Совете Безопасности и других международных организациях».