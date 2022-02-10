В ООН отреагировали на слова постпреда Украины о членстве России в Совбезе организации

Официальный представитель Генсека ООН Стефан Дюжаррик прокомментировал заявление постоянного представителя Украины при организации Сергея Кислицы, который усомнился в праве России быть членом Совета Безопасности ООН.

Об этом Дюжаррик сказал в ходе брифинга.

«Всем отчётливо видно, кто заседает в Совете Безопасности. Это факт», — цитирует его РИА Новости.

Он уточнил, что данные вопросы относятся к ведению стран — членов ООН.

«Но мы не собираемся в них вмешиваться», — заявил представитель Генсека ООН.

Ранее постоянный представитель Украины при ООН заявил, что после ликвидации СССР в 1991 году Россия не прошла процедуру вступления в ООН, предусмотренную её уставом, и объявила себя членом ООН и Совбеза.

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова напомнила, что Россия является наследницей Советского Союза.

Также Захарова на брифинге привела три документа, в том числе зачитала решение совета глав государств СНГ от 21 декабря 1991 года, в котором говорится, что «страны содружества поддерживают Россию в том, чтобы она продолжила членство СССР в ООН, включая постоянное членство в Совете Безопасности и других международных организациях».