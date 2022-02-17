Британские военные показали карту «вторжения президента Путина» на Украину
- AFP
- © Anatolii STEPANOV
На схеме под названием «Возможная ось вторжения президента Путина», которую опубликовало ведомство, стрелками показаны две фазы «наземного наступления».
INTELLIGENCE UPDATE: Russia retains a significant military presence that can conduct an invasion without further warning.— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) February 17, 2022
Below demonstrates President Putin's possible axis of invasion. He still can choose to prevent conflict and preserve peace. pic.twitter.com/QHRM1wNwJG
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что западные СМИ пытались сделать всё, чтобы война между Россией и Украиной состоялась, но к реальности это не имеет отношения.
Британские издания The Sun и The Mirror со ссылкой на данные американской разведки писали, что «вторжение на Украину» якобы запланировано на 16 февраля на 03:00 по местному времени.
Как отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, западные СМИ готовы втаптывать своё реноме в грязь, делая оголтелые заявления.