Британские военные показали карту «вторжения президента Путина» на Украину

Британское Министерство обороны в своём Twitter показало карту «направлений возможного вторжения» России на Украину. В название карты британские военные добавили имя российского президента Владимира Путина.

На схеме под названием «Возможная ось вторжения президента Путина», которую опубликовало ведомство, стрелками показаны две фазы «наземного наступления».

INTELLIGENCE UPDATE: Russia retains a significant military presence that can conduct an invasion without further warning.



Below demonstrates President Putin's possible axis of invasion. He still can choose to prevent conflict and preserve peace. pic.twitter.com/QHRM1wNwJG — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) February 17, 2022

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что западные СМИ пытались сделать всё, чтобы война между Россией и Украиной состоялась, но к реальности это не имеет отношения.

Британские издания The Sun и The Mirror со ссылкой на данные американской разведки писали, что «вторжение на Украину» якобы запланировано на 16 февраля на 03:00 по местному времени.

Как отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, западные СМИ готовы втаптывать своё реноме в грязь, делая оголтелые заявления.