Британские военные показали карту «вторжения президента Путина» на Украину

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Британское Министерство обороны в своём Twitter показало карту «направлений возможного вторжения» России на Украину. В название карты британские военные добавили имя российского президента Владимира Путина.
Британские военные показали карту «вторжения президента Путина» на Украину
  • AFP
  • © Anatolii STEPANOV

На схеме под названием «Возможная ось вторжения президента Путина», которую опубликовало ведомство, стрелками показаны две фазы «наземного наступления».

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что западные СМИ пытались сделать всё, чтобы война между Россией и Украиной состоялась, но к реальности это не имеет отношения.

Британские издания The Sun и The Mirror со ссылкой на данные американской разведки писали, что «вторжение на Украину» якобы запланировано на 16 февраля на 03:00 по местному времени. 

Как отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, западные СМИ готовы втаптывать своё реноме в грязь, делая оголтелые заявления.

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