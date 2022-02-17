Генсек НАТО Столтенберг: у альянса нет определённости о намерениях России по Украине

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в настоящее время у альянса «нет определённости» по поводу намерений российской стороны относительно ситуации вокруг Украины.

«Нет определённости о российских намерениях, но мы знаем, что они сосредоточили наибольшее число войск с конца холодной войны в Европе», — цитирует ТАСС Столтенберга.

Ранее постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что ситуация на земле якобы говорит о «неминуемом вторжении» России на Украину.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что российские власти могут «спустить курок» в ситуации с Украиной «сегодня, завтра, на следующей неделе».

Позднее официальный представитель Госдепа Нед Прайс заявил, что США никогда не называли точных сроков «вторжения» России на Украину.