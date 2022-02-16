Госдеп: США никогда не называли точных сроков «вторжения» России на Украину
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«Не думаю, чтобы вы слышали нас с какого-то подиума указывающими точный день вторжения», — цитирует РИА Новости Прайса.
По его словам, в течение какого-то времени США «пытаются донести, что Россия создала возможности для атаки в любое время».
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что российские власти могут «спустить курок» в ситуации с Украиной «сегодня, завтра, на следующей неделе».
Кроме того, в МИД Китая призвали США прекратить распространение дезинформации об Украине.
Также в МИД России обратились к западным СМИ с просьбой «огласить график вторжений», чтобы спланировать отпуск.