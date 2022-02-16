Госдеп: США никогда не называли точных сроков «вторжения» России на Украину

Официальный представитель Госдепа Нед Прайс заявил, что США никогда не называли точных сроков «вторжения» России на Украину.

«Не думаю, чтобы вы слышали нас с какого-то подиума указывающими точный день вторжения», — цитирует РИА Новости Прайса.

По его словам, в течение какого-то времени США «пытаются донести, что Россия создала возможности для атаки в любое время».

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что российские власти могут «спустить курок» в ситуации с Украиной «сегодня, завтра, на следующей неделе».

Кроме того, в МИД Китая призвали США прекратить распространение дезинформации об Украине.

Также в МИД России обратились к западным СМИ с просьбой «огласить график вторжений», чтобы спланировать отпуск.