Постпред США при ООН: Россия движется к «неминуемому вторжению» на Украину

Короткая ссылка
Постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что ситуация на земле якобы говорит о «неминуемом вторжении» России на Украину.
Постпред США при ООН: Россия движется к «неминуемому вторжению» на Украину
  • Gettyimages.ru

«Ситуация на земле указывает, что Россия движется в сторону неминуемого вторжения», — написала Томас-Гринфилд в Twitter.

По её словам, «это решающий момент».

Ранее американская газета Politico со ссылкой на мнения аналитиков сообщила, что Россия якобы может начать вторжение на Украину после 20 февраля и именно за этим периодом необходимо следить.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова пошутила о новой дате российского «вторжения» на Украину, которая указана в материале издания Politico.

15 февраля британские издания The Sun и The Mirror со ссылкой на данные американской разведки написали, что «вторжение на Украину» якобы запланировано на 16 февраля на 03:00 по местному времени. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить