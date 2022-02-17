Постпред США при ООН: Россия движется к «неминуемому вторжению» на Украину
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«Ситуация на земле указывает, что Россия движется в сторону неминуемого вторжения», — написала Томас-Гринфилд в Twitter.
По её словам, «это решающий момент».
Ранее американская газета Politico со ссылкой на мнения аналитиков сообщила, что Россия якобы может начать вторжение на Украину после 20 февраля и именно за этим периодом необходимо следить.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова пошутила о новой дате российского «вторжения» на Украину, которая указана в материале издания Politico.
15 февраля британские издания The Sun и The Mirror со ссылкой на данные американской разведки написали, что «вторжение на Украину» якобы запланировано на 16 февраля на 03:00 по местному времени.