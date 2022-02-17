МИД России: никакого «российского вторжения» на Украину нет и не планируется
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Об этом говорится в реакции Москвы на ответ США по проекту договора о гарантиях безопасности.
«Никакого «российского вторжения» на Украину, о чём с осени прошлого года заявляют на официальном уровне США и их союзники, нет и не планируется, поэтому утверждения об «ответственности России за эскалацию» нельзя расценить иначе как попытку оказать давление и обесценить предложения России по гарантиям безопасности», — говорится в документе.
В МИД напомнили, что утрата украинским государством территориальной целостности — результат произошедших внутри него процессов.
17 февраля МИД России подтвердил передачу США реакции на ранее полученный американский ответ по российскому проекту договора между Россией и Соединёнными Штатами о гарантиях безопасности.