МИД России: никакого «российского вторжения» на Украину нет и не планируется

Никакого «российского вторжения» на Украину нет и не планируется, заявили в Министерстве иностранных дел России.

Об этом говорится в реакции Москвы на ответ США по проекту договора о гарантиях безопасности.

«Никакого «российского вторжения» на Украину, о чём с осени прошлого года заявляют на официальном уровне США и их союзники, нет и не планируется, поэтому утверждения об «ответственности России за эскалацию» нельзя расценить иначе как попытку оказать давление и обесценить предложения России по гарантиям безопасности», — говорится в документе.

В МИД напомнили, что утрата украинским государством территориальной целостности — результат произошедших внутри него процессов.

17 февраля МИД России подтвердил передачу США реакции на ранее полученный американский ответ по российскому проекту договора между Россией и Соединёнными Штатами о гарантиях безопасности.