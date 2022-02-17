Аналитик Оленченко: антироссийские заявления Остина и Трасс звучат «в унисон»

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Ангелина Шурпина, Анастасия Румянцева
Старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко прокомментировал в беседе с RT заявление министра обороны США Ллойда Остина о том, что Россия продолжает наращивать свои силы на границе с Украиной, в Белоруссии и в Чёрном море.
Аналитик Оленченко: антироссийские заявления Остина и Трасс звучат «в унисон»
  • AP

В свою очередь, глава МИД Великобритании Лиз Трасс заявила, что Россия якобы пытается сфабриковать повод для эскалации на Украине, чтобы оправдать своё последующее «вторжение» на её территорию.

Оленченко подчеркнул, что заявления Трасс и Остина нельзя назвать объективными. 

Кроме того, по его мнению, подобные высказывания  свидетельствуют об игнорировании позиции официальных властей России.

Аналитик также обратил внимание на то, что оба политика «выступают в унисон».

«Просматривается ещё одно доказательство того, что напряжённость вокруг Украины была создана искусственно», — добавил он.

По словам собеседника RT, такие выступления «сохраняют напряжённость». 

Ранее Остин заявил, что Россия продолжает наращивать свои силы на границе с Украиной, в Белоруссии, в Чёрном море и «это приводит к тому, что российские войска оказываются на пороге НАТО».

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