Глава Пентагона заявил, что российские войска приближаются к «порогу НАТО»

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Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что Россия продолжает наращивать свои силы на границе с Украиной, в Белоруссии, в Чёрном море и «это приводит к тому, что российские войска оказываются на пороге НАТО».
Глава Пентагона заявил, что российские войска приближаются к «порогу НАТО»
  • AP

В ходе пресс-конференции в Брюсселе Остин заявил, что Россия продолжает наращивать своё военное присутствие вдоль границ Украины, в Крыму, в Белоруссии и в Чёрном море. 

«Во многом это приводит к тому, что российские войска оказываются прямо на пороге НАТО», — сказал министр.

16 февраля генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс «продолжит обличать агрессивные планы России».

Как отмечал глава МИД России Сергей Лавров, он перестал рассматривать заявления Йенса Столтенберга, так как глава альянса «потерял связь с реальностью».

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