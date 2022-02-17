Столтенберг: НАТО видит угрозу применения силы со стороны России для достижения своей цели

В НАТО считают, что Россия готова применить силу или использовать угрозы во имя достижения своих целей, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.

«Россия в очередной раз продемонстрировала свою способность и готовность использовать силу и угрозы применения силы для достижения своих целей. К сожалению, я боюсь, что это новая реальность, к которой мы должны быть готовы», — цитирует его ТАСС.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее заявила, что слова «сбитого натовского лётчика Столтенберга» Москву больше не интересуют.

16 февраля генсек НАТО сообщил, что альянс «продолжит обличать агрессивные планы России».

Как отмечал глава МИД России Сергей Лавров, он перестал рассматривать заявления Йенса Столтенберга, так как глава альянса «потерял связь с реальностью».