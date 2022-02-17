Глава МИД Британии обвинила Россию в попытке сфабриковать повод для «вторжения» на Украину

Глава МИД Великобритании Лиз Трасс заявила, что Россия якобы пытается сфабриковать повод для эскалации на Украине, чтобы оправдать своё последующее «вторжение» на её территорию.

«Сообщения о предположительной ненормальной военной активности Украины на Донбассе — наглая попытка российского правительства сфабриковать повод для вторжения», — написала она в Twitter.

По словам Трасс, Лондон продолжит предавать огласке «кампанию по дезинформации» со стороны Москвы.

Ранее представитель самопровозглашённой Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщил об обстреле окраин Донецка со стороны украинских вооружённых формирований.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков констатировал увеличение провокаций Киева в Донбассе в последние сутки.

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что глава британского МИД Лиз Трасс обязана извиниться перед народами России, Украины и Британии за абсурдные высказывания о «российском вторжении».