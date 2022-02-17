Глава МИД Британии обвинила Россию в попытке сфабриковать повод для «вторжения» на Украину

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Глава МИД Великобритании Лиз Трасс заявила, что Россия якобы пытается сфабриковать повод для эскалации на Украине, чтобы оправдать своё последующее «вторжение» на её территорию.
Глава МИД Британии обвинила Россию в попытке сфабриковать повод для «вторжения» на Украину
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«Сообщения о предположительной ненормальной военной активности Украины на Донбассе — наглая попытка российского правительства сфабриковать повод для вторжения», — написала она в Twitter.

По словам Трасс, Лондон продолжит предавать огласке «кампанию по дезинформации» со стороны Москвы.

Ранее представитель самопровозглашённой Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщил об обстреле окраин Донецка со стороны украинских вооружённых формирований.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков констатировал увеличение провокаций Киева в Донбассе в последние сутки.

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что глава британского МИД Лиз Трасс обязана извиниться перед народами России, Украины и Британии за абсурдные высказывания о «российском вторжении».

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