В ДНР заявили об обстреле окраин Донецка со стороны ВСУ

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Украинские вооружённые формирования обстреляли окраины Донецка. Об этом сообщил представитель самопровозглашённой Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
В ДНР заявили об обстреле окраин Донецка со стороны ВСУ
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«В 09:50 зафиксирован обстрел со стороны вооружённых формирований Украины в направлении посёлка Мандрыкино (окраины Донецка. — RT). Выпущено пять мин калибром 82 мм», — приводит РИА Новости сообщение.

Ранее представитель самопровозглашённой Луганской народной республики в политической подгруппе Родион Мирошник заявил, что Киев обстреливает территорию республик Донбасса из тяжёлого вооружения, в том числе крупнокалиберных миномётов.

По его словам, украинские военные целенаправленно нарушают меры по перемирию в Донбассе, подписанные летом 2020 года.

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