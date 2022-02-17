В ДНР заявили об обстреле окраин Донецка со стороны ВСУ
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«В 09:50 зафиксирован обстрел со стороны вооружённых формирований Украины в направлении посёлка Мандрыкино (окраины Донецка. — RT). Выпущено пять мин калибром 82 мм», — приводит РИА Новости сообщение.
Ранее представитель самопровозглашённой Луганской народной республики в политической подгруппе Родион Мирошник заявил, что Киев обстреливает территорию республик Донбасса из тяжёлого вооружения, в том числе крупнокалиберных миномётов.
По его словам, украинские военные целенаправленно нарушают меры по перемирию в Донбассе, подписанные летом 2020 года.