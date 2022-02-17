Госсекретарь Блинкен поднимет тему Минских соглашений в СБ ООН

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Госсекретарь США Энтони Блинкен выступит на заседании Совета Безопасности ООН, где поднимет тему выполнения Минских соглашений.
Госсекретарь Блинкен поднимет тему Минских соглашений в СБ ООН
  • AP

Об этом сообщила постпред США при организации Линда Томас-Гринфилд.

«После серии обсуждений с Белым домом, Советом национальной безопасности и Госдепартаментом я попросила госсекретаря Блинкена выступить перед Советом Безопасности ООН на его пути в Мюнхен из-за серьёзной ситуации на Украине», — написала она в Twitter.

15 февраля министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сказал, что Минские соглашения не могут быть выполнены «на условиях России».

Как заявил президент России Владимир Путин, украинское руководство взяло курс на демонтаж минских договорённостей.

Он также отметил нежелание Запада подтолкнуть Киев к выполнению Минских соглашений.

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