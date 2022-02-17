В Кремле назвали фейком публикацию Politico о «вторжении» на Украину после 20 февраля

Короткая ссылка
Публикация американской газеты Politico с предполагаемыми датами якобы «вторжения» России на Украину является очередным ложным сообщением. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
В Кремле назвали фейком публикацию Politico о «вторжении» на Украину после 20 февраля
  • Gettyimages.ru

Ранее газета Politico со ссылкой на мнения аналитиков сообщила, что Россия якобы может начать вторжение на Украину после 20 февраля и именно за этим периодом необходимо следить.

«Мы с вами слышали много дат, в гораздо более конкретном исполнении. Всё это оказалось очередными вбросами, фейками, безответственными фейками. Никто даже из авторов этих фейков потом не признал свою неправоту. Наверное, это очередной фейк», — заявил он на брифинге с журналистами.

Зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в беседе с RT назвал абсурдной статью американской газеты.

В российском посольстве в Вашингтоне отметили, что утверждения Соединённых Штатов о «неизбежности вторжения» России на Украину являются самогипнозом.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить