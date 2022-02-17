В Кремле назвали фейком публикацию Politico о «вторжении» на Украину после 20 февраля

Публикация американской газеты Politico с предполагаемыми датами якобы «вторжения» России на Украину является очередным ложным сообщением. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Ранее газета Politico со ссылкой на мнения аналитиков сообщила, что Россия якобы может начать вторжение на Украину после 20 февраля и именно за этим периодом необходимо следить.

«Мы с вами слышали много дат, в гораздо более конкретном исполнении. Всё это оказалось очередными вбросами, фейками, безответственными фейками. Никто даже из авторов этих фейков потом не признал свою неправоту. Наверное, это очередной фейк», — заявил он на брифинге с журналистами.

Зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в беседе с RT назвал абсурдной статью американской газеты.

В российском посольстве в Вашингтоне отметили, что утверждения Соединённых Штатов о «неизбежности вторжения» России на Украину являются самогипнозом.