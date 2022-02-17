В Госдепе сообщили, что Россия через пару дней ответит на предложения по безопасности

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Представитель Госдепартамента Нед Прайс заявил, что министр российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров сообщил госсекретарю США Энтони Блинкену о направлении Москвой в течение пары дней ответа Вашингтону на предложения по безопасности в Европе.
В Госдепе сообщили, что Россия через пару дней ответит на предложения по безопасности
  • AP
  • © Luis M. Alvarez

«Лавров сообщил, что ответ поступит в течение пары дней», — заявил Прайс на брифинге. Его слова приводит Интерфакс.

Он также выразил надежду, что Россия намерена участвовать в диалоге и дипломатии для мирного разрешения украинского кризиса.

«Мы его ждём, мы очень внимательно его прочтём, мы надеемся увидеть в нем конструктивную обратную связь», — отметил Прайс.

Как отметил глава российского МИД, Запад преподнёс ранее выдвинутые Россией инициативы по безопасности как свои собственные.

Лавров, комментируя ответ Вашингтона на предложения Москвы по гарантиям безопасности, отметил, что первая часть ответа Запада неудовлетворительна, а вторая носит конструктивный характер.

Помощник российского президента Юрий Ушаков заявил, что Россия не получила от США ответа по существу относительно гарантий стратегической безопасности.

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