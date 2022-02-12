Ушаков: Россия по существу не получила от США ответа по гарантиям безопасности

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Помощник российского президента Юрий Ушаков заявил, что Россия по существу не получила от США ответа по гарантиям стратегической безопасности.

«На самом деле ни по расширению НАТО, ни по неразмещению ударных сил на украинской территории, ни по возврату к конфигурации сил альянса к состоянию 1997 года, когда подписывался основополагающий акт России НАТО, мы ответа по существу не получили», — отметил он.

Ранее сообщалось, что российский лидер Владимир Путин в разговоре с президентом США Джо Байденом отметил, что российская сторона завершила межведомственную проработку возможных действий в свете ответа НАТО и США на предложения России по гарантиям безопасности.

27 января пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков заявил, что Россия не станет затягивать с реакцией на ответ Соединённым Штатам по гарантиям безопасности.

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