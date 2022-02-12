Ушаков: Россия по существу не получила от США ответа по гарантиям безопасности
«На самом деле ни по расширению НАТО, ни по неразмещению ударных сил на украинской территории, ни по возврату к конфигурации сил альянса к состоянию 1997 года, когда подписывался основополагающий акт России НАТО, мы ответа по существу не получили», — отметил он.
Ранее сообщалось, что российский лидер Владимир Путин в разговоре с президентом США Джо Байденом отметил, что российская сторона завершила межведомственную проработку возможных действий в свете ответа НАТО и США на предложения России по гарантиям безопасности.
27 января пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков заявил, что Россия не станет затягивать с реакцией на ответ Соединённым Штатам по гарантиям безопасности.