Путин заявил Байдену о завершении проработки действий на ответ США и НАТО по безопасности

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RT
Помощник российского президента Юрий Ушаков заявил, что российский лидер Владимир Путин заявил президенту США Джо Байдену, что российская сторона завершила межведомственную проработку возможных действий в свете ответа НАТО и США на предложения России по гарантиям безопасности.
Путин заявил Байдену о завершении проработки действий на ответ США и НАТО по безопасности
  • AP

«Было сказано, что мы уже завершили межведомственную проработку наших возможных действий и об этом будет объявлено в ближайшее время», — сказал Ушаков.

12 февраля Путин и Байден созвонились примерно в 19:04 мск. Их беседа продолжалась больше часа.

По итогам переговоров Белый дом выпустил заявление.

1 февраля глава МИД России Сергей Лавров заявил, что на данном этапе российская сторона завершает межведомственное согласование реакции на поступивший от США ответ касательно гарантий безопасности.

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