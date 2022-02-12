Байден и Путин завершили телефонный разговор

Президент США Джо Байден и российский лидер Владимир Путин завершили телефонный разговор.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Белый дом.

Отмечается, что беседа продолжалась больше часа.

«Разговор президента Байдена с президентом Путиным по защищённой связи закончился в 12:06 по времени Восточного побережья США», — заявили в администрации президента США.

О содержании и итогах беседы американская сторона пока не сообщает.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден планируют провести разговор 12 февраля по инициативе американской стороны.

12 февраля Путин и Байден созвонились примерно в 19:04 мск.