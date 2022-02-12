Байден и Путин завершили телефонный разговор
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Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Белый дом.
Отмечается, что беседа продолжалась больше часа.
«Разговор президента Байдена с президентом Путиным по защищённой связи закончился в 12:06 по времени Восточного побережья США», — заявили в администрации президента США.
О содержании и итогах беседы американская сторона пока не сообщает.
Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден планируют провести разговор 12 февраля по инициативе американской стороны.
12 февраля Путин и Байден созвонились примерно в 19:04 мск.