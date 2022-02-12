Байден обсудил по телефону с Путиным эскалацию на границе России и Украины

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Президент США Джо Байден обсудил по телефону с российским лидером Владимиром Путиным эскалацию напряжённости на границе России и Украины.
Байден обсудил по телефону с Путиным эскалацию на границе России и Украины
  • AP

Соответствующее заявление опубликовано на сайте Белого дома.

«Президент Джо Байден сегодня провёл переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным, которые касались эскалации военной напряжённости на границах Украины», — говорится в заявлении.

Как заявляют в Белом доме, Байден ясно дал понять, что, если Россия предпримет вторжение на Украину, Соединённые Штаты вместе с союзниками и партнёрами примут решительные, быстрые и серьёзные меры в отношении России. 

Отмечается, что американский лидер добавил, что США стремятся продолжать следовать дипломатическому пути разрешения ситуации, однако готовы к различным сценариям.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден планируют провести разговор 12 февраля по инициативе американской стороны. 

12 февраля Путин и Байден созвонились примерно в 19:04 мск. Их беседа продолжалась больше часа.

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