Лавров заявил о завершении межведомственного согласования реакции на ответ США

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что на данном этапе российская сторона завершает межведомственное согласование реакции на поступивший от США ответ касательно гарантий безопасности.

«На данном этапе мы завершаем межведомственное согласование поступивших от США предложений по другим вопросам, будем докладывать их нашему президенту», — сообщил Лавров.

Ранее главы российского и американского внешнеполитических ведомств провели телефонный разговор.

По данным Госдепа, в ходе переговоров Блинкен заявил о готовности Вашингтона обсуждать с Москвой и вместе с союзниками вопросы безопасности.

27 января пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков заявил, что Россия не станет затягивать с реакцией на ответ Соединённым Штатам по гарантиям безопасности.