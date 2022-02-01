Лавров заявил о завершении межведомственного согласования реакции на ответ США

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Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что на данном этапе российская сторона завершает межведомственное согласование реакции на поступивший от США ответ касательно гарантий безопасности.
Лавров заявил о завершении межведомственного согласования реакции на ответ США
  • РИА Новости

«На данном этапе мы завершаем межведомственное согласование поступивших от США предложений по другим вопросам, будем докладывать их нашему президенту», — сообщил Лавров.

Ранее главы российского и американского внешнеполитических ведомств провели телефонный разговор.

По данным Госдепа, в ходе переговоров Блинкен заявил о готовности Вашингтона обсуждать с Москвой и вместе с союзниками вопросы безопасности.

27 января пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков заявил, что Россия не станет затягивать с реакцией на ответ Соединённым Штатам по гарантиям безопасности.

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