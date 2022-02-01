Лавров заявил о завершении межведомственного согласования реакции на ответ США
- РИА Новости
«На данном этапе мы завершаем межведомственное согласование поступивших от США предложений по другим вопросам, будем докладывать их нашему президенту», — сообщил Лавров.
Ранее главы российского и американского внешнеполитических ведомств провели телефонный разговор.
По данным Госдепа, в ходе переговоров Блинкен заявил о готовности Вашингтона обсуждать с Москвой и вместе с союзниками вопросы безопасности.
27 января пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков заявил, что Россия не станет затягивать с реакцией на ответ Соединённым Штатам по гарантиям безопасности.