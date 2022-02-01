Госсекретарь Блинкен заявил Лаврову о готовности США обсуждать вопросы безопасности
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Об этом сообщил Госдепартамент.
Вместе с тем Блинкен вновь подтвердил приверженность США суверенитету и территориальной целостности Украины, а также призвал Россию к «немедленной деэскалации».
«Госсекретарь подчеркнул готовность США на двусторонней основе и вместе с союзниками и партнёрами продолжать предметный обмен мнениями с Россией по вопросам взаимной безопасности», — сообщила пресс-служба американского внешнеполитического ведомства.
26 января МИД России получил письменный ответ от США на предложения по гарантиям безопасности. Также ответ российской стороне передали и представители НАТО.