Госсекретарь Блинкен заявил Лаврову о готовности США обсуждать вопросы безопасности

Американский госсекретарь Энтони Блинкен и глава МИД России Сергей Лавров провели телефонный разговор, в ходе которого глава Госдепа заявил о готовности Вашингтона обсуждать с Москвой и вместе с союзниками вопросы безопасности.

Об этом сообщил Госдепартамент.

Вместе с тем Блинкен вновь подтвердил приверженность США суверенитету и территориальной целостности Украины, а также призвал Россию к «немедленной деэскалации».

«Госсекретарь подчеркнул готовность США на двусторонней основе и вместе с союзниками и партнёрами продолжать предметный обмен мнениями с Россией по вопросам взаимной безопасности», — сообщила пресс-служба американского внешнеполитического ведомства.

26 января МИД России получил письменный ответ от США на предложения по гарантиям безопасности. Также ответ российской стороне передали и представители НАТО.