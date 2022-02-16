Лавров: Запад выдал за свои ранее выдвинутые Россией предложения по безопасности

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Запад преподнёс ранее выдвинутые Россией инициативы по безопасности как свои собственные, сообщил российский министр иностранных дел Сергей Лавров по итогам переговоров с главой МИД Бразилии Карлусом Альберту Франку Франсой.
Лавров: Запад выдал за свои ранее выдвинутые Россией предложения по безопасности
  • РИА Новости

«Это не столько предложения Запада, сколько предложения России, которые Запад последние два-три года получал и последовательно отвергал, но теперь, когда мы обострили проблему безопасности в Европе, вынужден был согласиться и даже преподнёс их как свои инициативы», — сказал Лавров, его слова приводит ТАСС.

Как ранее рассказал министр, проект реакции России на ответы США и НАТО по гарантиям безопасности сформулирован на десяти страницах.

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