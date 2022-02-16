Лавров: Запад выдал за свои ранее выдвинутые Россией предложения по безопасности

Запад преподнёс ранее выдвинутые Россией инициативы по безопасности как свои собственные, сообщил российский министр иностранных дел Сергей Лавров по итогам переговоров с главой МИД Бразилии Карлусом Альберту Франку Франсой.

«Это не столько предложения Запада, сколько предложения России, которые Запад последние два-три года получал и последовательно отвергал, но теперь, когда мы обострили проблему безопасности в Европе, вынужден был согласиться и даже преподнёс их как свои инициативы», — сказал Лавров, его слова приводит ТАСС.

Как ранее рассказал министр, проект реакции России на ответы США и НАТО по гарантиям безопасности сформулирован на десяти страницах.