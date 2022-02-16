Лавров: Запад выдал за свои ранее выдвинутые Россией предложения по безопасности
- РИА Новости
«Это не столько предложения Запада, сколько предложения России, которые Запад последние два-три года получал и последовательно отвергал, но теперь, когда мы обострили проблему безопасности в Европе, вынужден был согласиться и даже преподнёс их как свои инициативы», — сказал Лавров, его слова приводит ТАСС.
Как ранее рассказал министр, проект реакции России на ответы США и НАТО по гарантиям безопасности сформулирован на десяти страницах.