Лавров: Россия на десяти страницах сформулировала ответ США и НАТО по безопасности
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«Он сформулирован на десяти страницах», — ответил Лавров на вопрос о проекте ответа России на реакцию США и НАТО.
Он также заявил о необходимости продолжать и наращивать переговоры по гарантиям безопасности с США и НАТО.
Ранее Лавров, комментируя ответ Вашингтона на предложения Москвы по гарантиям безопасности, отметил, что первая часть ответа Запада неудовлетворительна, а вторая носит конструктивный характер.
Помощник российского президента Юрий Ушаков заявил, что Россия не получила от США ответа по существу относительно гарантий стратегической безопасности.