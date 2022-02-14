Лавров: Россия на десяти страницах сформулировала ответ США и НАТО по безопасности

Проект реакции России на ответы США и НАТО по гарантиям безопасности сформулирован на десяти страницах. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

«Он сформулирован на десяти страницах», — ответил Лавров на вопрос о проекте ответа России на реакцию США и НАТО.

Он также заявил о необходимости продолжать и наращивать переговоры по гарантиям безопасности с США и НАТО.

Ранее Лавров, комментируя ответ Вашингтона на предложения Москвы по гарантиям безопасности, отметил, что первая часть ответа Запада неудовлетворительна, а вторая носит конструктивный характер.

Помощник российского президента Юрий Ушаков заявил, что Россия не получила от США ответа по существу относительно гарантий стратегической безопасности.