Лавров: Россия на десяти страницах сформулировала ответ США и НАТО по безопасности

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Проект реакции России на ответы США и НАТО по гарантиям безопасности сформулирован на десяти страницах. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров на встрече с президентом России Владимиром Путиным.
Лавров: Россия на десяти страницах сформулировала ответ США и НАТО по безопасности
  • © РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ

«Он сформулирован на десяти страницах», — ответил Лавров на вопрос о проекте ответа России на реакцию США и НАТО.

Он также заявил о необходимости продолжать и наращивать переговоры по гарантиям безопасности с США и НАТО.

Ранее Лавров, комментируя ответ Вашингтона на предложения Москвы по гарантиям безопасности, отметил, что первая часть ответа Запада неудовлетворительна, а вторая носит конструктивный характер.

Помощник российского президента Юрий Ушаков заявил, что Россия не получила от США ответа по существу относительно гарантий стратегической безопасности.

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