The Telegraph: Путин раскрыл слабые места Запада

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Российский президент Владимир Путин одержал геополитическую победу над Соединёнными Штатами и странами Европы и показал слабые места Запада. Об этом пишет издание The Telegraph.
The Telegraph: Путин раскрыл слабые места Запада
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В статье говорится, что власти стран Европы отказались выступить единым фронтом против России, при этом в Вашингтоне ограничились воинственной риторикой.

Также авторы утверждают, что украинские власти увидели, «как мало их союзники действительно готовы сделать» ради Киева.

В материале отмечается, что, вероятнее всего, Украина не станет членом НАТО, а «Северный поток — 2» готов для осуществления поставок газа в Европу.

Ранее президент России по итогам переговоров с немецким канцлером Олафом Шольцем сравнил силовое сдерживание страны с прямой угрозой её национальной безопасности.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что Путин готов к переговорам по ситуации вокруг Украины и вопросам безопасности.

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