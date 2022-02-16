The Telegraph: Путин раскрыл слабые места Запада
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В статье говорится, что власти стран Европы отказались выступить единым фронтом против России, при этом в Вашингтоне ограничились воинственной риторикой.
Также авторы утверждают, что украинские власти увидели, «как мало их союзники действительно готовы сделать» ради Киева.
В материале отмечается, что, вероятнее всего, Украина не станет членом НАТО, а «Северный поток — 2» готов для осуществления поставок газа в Европу.
Ранее президент России по итогам переговоров с немецким канцлером Олафом Шольцем сравнил силовое сдерживание страны с прямой угрозой её национальной безопасности.
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что Путин готов к переговорам по ситуации вокруг Украины и вопросам безопасности.