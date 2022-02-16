Лавров призвал Турцию способствовать конструктивной реакции на предложения России

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Глава МИД России Сергей Лавров в ходе телефонного разговора с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу призвал Турцию способствовать выработке конструктивной и ответственной реакции на российские предложения по гарантиям безопасности.
Лавров призвал Турцию способствовать конструктивной реакции на предложения России
  • РИА Новости

Соответствующая информация приводится на сайте российского МИД.

«Обсуждены ключевые темы международной повестки дня. С.В. Лавров проинформировал о продолжающейся работе по продвижению инициатив Российской Федерации по обеспечению долгосрочных правовых гарантий безопасности в Европе», — говорится в сообщении.

Как уточняется, Лавров призвал Турцию способствовать выработке конструктивной и ответственной реакции на российские предложения.

Как ранее отметил глава российского МИД, Запад преподнёс ранее выдвинутые Россией инициативы по безопасности как свои собственные.

Лавров, комментируя ответ Вашингтона на предложения Москвы по гарантиям безопасности, отметил, что первая часть ответа Запада неудовлетворительна, а вторая носит конструктивный характер.

Помощник российского президента Юрий Ушаков заявил, что Россия не получила от США ответа по существу относительно гарантий стратегической безопасности.

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