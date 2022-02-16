В кабмине ФРГ заявили, что ожидают подтверждений отвода российских войск

Официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт заявил о недостатке доказательств отвода российских войск после учений.

«Есть первые осторожные объявления о том, что войска будут сокращены. Это было бы хорошим сигналом, но пока не достаёт чётких доказательств, которые бы подтверждали эти заявления», — приводит РИА Новости слова Хебештрайта на брифинге.

По его словам, в ФРГ просят Россию, чтобы за словами последовали дела.

Он добавил, что Германия продолжает призывать Россию и Белоруссию к деэскалации.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее назвал призывы со стороны стран Запада проверить отвод российских войск после учений «отсутствием воспитания».

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Россия проводила и будет проводить учения на своей территории, отметив, что это право не подлежит обсуждению.